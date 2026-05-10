Bottiglie usate come armi, coppie in crisi e allarmi: ben 75 chiamate al 112 in un solo giorno

Una giornata scandita da richieste di aiuto, litigi, interventi di soccorso e tensioni da riportare alla calma. Sono state 75 le chiamate gestite dal Numero unico di emergenza 112 nella giornata di sabato 9 maggio, con carabinieri e sanitari impegnati in città e in provincia in una lunga serie di interventi, spesso conclusi senza gravi conseguenze grazie alla mediazione delle pattuglie.





Zuffa e lancio di bottiglie davanti alla Madonna della Bomba

L’episodio più movimentato si è verificato in serata lungo il Pubblico Passeggio, nella zona delle Mura, all’altezza della Madonna della Bomba. Qui è stata segnalata una lite tra gruppi di stranieri. All’arrivo dei carabinieri è emerso che due giovani erano rimasti feriti, probabilmente colpiti con bottiglie: uno alla testa e l’altro a una mano. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le cure necessarie. I militari hanno invitato i feriti a presentare querela contro gli aggressori.

Le tensioni familiari in città

Numerosi gli interventi legati a tensioni domestiche o personali. In via Cittadella una richiesta di soccorso era collegata alla crisi di un bambino autistico: la situazione è poi rientrata senza ulteriori problemi. In via Garibaldi una presunta lite di coppia si è rivelata meno grave del previsto dopo le verifiche del Radiomobile.



La gelosia si scatena in via Roma

In via Roma, invece, una discussione sentimentale degenerata per motivi di gelosia si è conclusa con una riappacificazione dopo l’arrivo della pattuglia. Sempre nella stessa zona, poco più tardi, è arrivata la segnalazione di una donna vista piangere in strada e apparentemente in difficoltà: le ricerche svolte dai carabinieri nelle vie vicine e ai Giardini Merluzzo non hanno però permesso di rintracciarla.

Soccorsi e persone fragili

In via Valmagini il 118 ha chiesto l’intervento dei militari per aprire l’abitazione di un’anziana che non rispondeva al figlio da alcune ore. L’episodio si è concluso senza particolari conseguenze, ma ha richiesto l’intervento coordinato di soccorritori e forze dell’ordine.



Rischio di autolesionismo a Podenzano

Più delicata la situazione affrontata a Podenzano, dove un uomo, dopo un litigio legato alla crisi coniugale, si era allontanato minacciando gesti autolesionistici. Le ricerche si sono concluse nel pomeriggio con il ritrovamento dell’uomo, in buone condizioni di salute.

Aggressione denunciata a San Giorgio

In provincia l’intervento più serio è avvenuto a San Giorgio Piacentino. Una donna ha riferito ai carabinieri di essere stata aggredita dal compagno. La pattuglia intervenuta ha invitato la donna a recarsi al pronto soccorso per cure e accertamenti, mentre l’uomo è stato allontanato dall’abitazione.



Scontro tra vicini a Gragnano, a Pontenure si bisticcia per il parcheggio

A Gragnano i militari sono invece intervenuti per una disputa tra vicini nata da problemi di passaggio, mentre a Pontenure una lite per questioni di parcheggio è stata riportata alla calma senza ulteriori conseguenze.



A Castel San Giovanni rientra l'allarme

A Castel San Giovanni, infine, una segnalazione relativa a una lite tra un uomo e una donna non ha trovato conferme all’arrivo della pattuglia.

Cortemaggiore, alterco vicino a un furgone

Diversi gli interventi anche nel territorio della Compagnia di Fiorenzuola. A Cortemaggiore i carabinieri sono intervenuti per una lite nata vicino a un furgone: una persona ha riferito di essere stata colpita al volto.



Urla in casa a Fiorenzuola: è una coppia che fa sesso

A Fiorenzuola, invece, le urla provenienti da un appartamento avevano fatto pensare a una situazione di violenza, ma i militari hanno accertato che si trattava semplicemente di effusioni amorose.

Fidanzati feriti in un litigio ad Alseno

Ad Alseno, nella notte, due fidanzati sono rimasti lievemente feriti durante un acceso litigio e sono stati assistiti dal personale sanitario.



Guai in locali pubblici a Bobbio e Bettola

Nel comprensorio di Bobbio e della Val Trebbia gli interventi hanno riguardato un avventore con problemi di memoria in un bar della piazza principale di Perino di Coli, una lite in un locale di Bettola e una segnalazione di aggressione a Quarto di Gossolengo, dove però i carabinieri non hanno trovato alcun gruppo molesto.

Una giornata intensa che restituisce l’immagine di un’attività quotidiana fatta non solo di repressione, ma anche di prevenzione, ascolto e mediazione, spesso decisiva per evitare che tensioni e conflitti degenerassero ulteriormente.