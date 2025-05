Rita santa di pace, e il convento torna per un giorno alla città

Il convento di Santa Rita torna alla città per un giorno: quello della tradizionale ricorrenza liturgica della santa dei casi impossibili, ovvero giovedì prossimo. La nuova proprietà - l’imprenditore Gianmario Fontanella - che ha acquistato dai Cappuccini, come promesso, ha messo a disposizione dei Figli di Sant’Anna per la festa le parti del complesso religioso che erano state scorporate dalla chiesa. «Mi piacerebbe soprattutto mettere in evidenza un punto importante - premette padre Jarbson Batista, il superiore piacentino della congregazione brasiliana -: la festa quest’anno si svolgerà regolarmente, senza alcuna conseguenza negativa legata alla vendita del convento. Con il nuovo proprietario siamo in dialogo continuo e ci ha concesso l’uso degli spazi interni per le celebrazioni. Ho già le chiavi in mano».

In particolare si tratta del grande chiostro, delle due stanze dietro alla statua di padre Pio - servono da base logistica per le rose - dei bagni per i fedeli, dell’accesso disabili che potrà avvenire dal parcheggio interno con l’arrivo in chiesa passando per il chiostro. Non ci sarà il banco di beneficenza come già lo scorso anno. Le rose quelle sì. Saranno centinaia e non solo. «Quest’anno abbiamo dato più spazio agli oggetti religiosi - spiega il superiore - come le candele a forma di rosa».