Il matrimonio tra i Figli di Sant’Anna e il santuario di Santa Rita sullo Stradone Farnese è ormai un’esperienza consolidata. Tanto che la giovane congregazione brasiliana è pronta ad acquisire la proprietà della chiesa, l’unica parte del complesso rimasto ai Cappuccini dopo la vendita del convento a un privato. A confermarlo è il superiore generale per l’Italia dei Figli di Sant’Anna, padre Carlos Silva, al termine della messa di mezzogiorno.

«Noi rimarremo qui e siamo in attesa di acquisire il santuario che è già diventato la nostra quarta casa in Italia» afferma il sacerdote, peruviano. Il cambio di proprietà avverrà entro l’estate. I Figli di Sant’Anna hanno dato il loro benestare; manca ancora un passaggio con la diocesi di Piacenza-Bobbio. Non appena terminato l’inventario dei beni, si procederà ad una triangolazione di donazioni: dai Cappuccini alla diocesi di Piacenza-Bobbio, dalla diocesi di Piacenza-Bobbio ai Figli di Sant’Anna.