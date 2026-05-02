Rivergaro, balla di fieno cade dal trattore e finisce contro un autobus

A causa di un guasto meccanico a un trattore, una balla di fieno che trasportava finisce in strada e finisce contro un autobus in sosta: è quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Rivergaro, lungo la Provinciale 28, nei pressi di via del Pereto, vicino al supermercato Conad Rivergaro.

Intorno alle 16.20, un trattore agricolo che trainava un rimorchio ha subito un’avaria: durante l’imprevisto, una balla di fieno si è staccata dal carico, finendo contro un autobus di linea fermo al capolinea. Il mezzo pubblico era parcheggiato e senza nessuno a bordo e non ha riportato danni.

Sul posto è subito intervenuta la Polizia Locale della Bassa Val Trebbia, che ha gestito la viabilità istituendo un senso unico alternato per consentire le operazioni in sicurezza. Il conducente del mezzo agricolo ha provveduto a rimuovere la balla e a liberare la sede stradale, permettendo il ritorno alla normalità della circolazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta.