Rivergaro, precipita da tre metri mentre pulisce le grondaie: 80enne in ospedale

Si arrampica su una scala per pulire le grondaie di casa, ma perde l'equilibrio e precipita da oltre tre metri. È accaduto ieri mattina a un'80enne di Rivergaro, rimasta ferita e trasportata in ospedale.

L'incidente si è verificato poco dopo le 10.30 in via Umberto Giordano, nella zona di Case Leoni. Secondo una prima ricostruzione, la donna si era arrampicata fino a una tettoia per effettuare alcuni lavori di manutenzione quando, per cause da chiarire, è caduta al suolo.

Fortunatamente non avrebbe battuto la testa, ma nell'impatto ha riportato traumi alle gambe e alle caviglie. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure di Rivergaro. Dopo le prime cure, l'anziana è stata accompagnata al pronto soccorso di Piacenza per accertamenti.