Rivergaro, vandali distruggono i bagni pubblici: un'azienda li ripara gratis in tempi record

Dopo i vandalismi, i bagni pubblici del Lungotrebbia a Rivergaro sono già stati riparati e saranno presto nuovamente accessibili. Il merito è della Dea Doccia di Gossolengo, che ha deciso di intervenire gratuitamente, sostituendo tubature e vaschette danneggiate.

A muoversi, dopo aver letto su Libertà la notizia della chiusura, è stata Alisa Sartori, responsabile acquisti dell'azienda, che ha coinvolto il marito e titolare Cristian Pochintesta. «Abitiamo ad Ancarano, abbiamo due bambini e frequentiamo il Lungotrebbia. Senza quei bagni ne avrebbe risentito tutta la comunità», racconta.

Dopo una mail al sindaco e un sopralluogo, la ditta ha completato l'intervento in tempi rapidissimi e a proprie spese.

«Un gesto assolutamente non scontato, che apprezzo molto», sottolinea il sindaco Andrea Gatti, ringraziando l'impresa. «Accanto a chi non rispetta i beni pubblici ci sono persone che vogliono contribuire al bene comune. Davvero un bel segnale per Rivergaro».