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Rivergaro, vandali distruggono i bagni pubblici: un'azienda li ripara gratis in tempi record

La Dea Doccia di Gossolengo interviene a proprie spese per sistemare i servizi del Lungotrebbia. Il sindaco Gatti: «Un bellissimo gesto per tutta la comunità».

Cristian Brusamonti
|2 ore fa
I bagni pubblici di Rivergaro
I bagni pubblici di Rivergaro
1 MIN DI LETTURA
Dopo i vandalismi, i bagni pubblici del Lungotrebbia a Rivergaro sono già stati riparati e saranno presto nuovamente accessibili. Il merito è della Dea Doccia di Gossolengo, che ha deciso di intervenire gratuitamente, sostituendo tubature e vaschette danneggiate.
A muoversi, dopo aver letto su Libertà la notizia della chiusura, è stata Alisa Sartori, responsabile acquisti dell'azienda, che ha coinvolto il marito e titolare Cristian Pochintesta. «Abitiamo ad Ancarano, abbiamo due bambini e frequentiamo il Lungotrebbia. Senza quei bagni ne avrebbe risentito tutta la comunità», racconta.
Dopo una mail al sindaco e un sopralluogo, la ditta ha completato l'intervento in tempi rapidissimi e a proprie spese.
«Un gesto assolutamente non scontato, che apprezzo molto», sottolinea il sindaco Andrea Gatti, ringraziando l'impresa. «Accanto a chi non rispetta i beni pubblici ci sono persone che vogliono contribuire al bene comune. Davvero un bel segnale per Rivergaro».
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