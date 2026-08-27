Ronnie, abbandonato in strada e salvato. Ora cerca una famiglia adottiva

Era a un passo dal lasciarsi scivolare nel sonno eterno. L’hanno abbandonato, un mese fa, sulla via Emilia Parmense. E’ stato ritrovato moribondo, il piccolo Ronnie. Ma è l’amore che fa la differenza in tutto. Le vili mani che l’avevano buttato per strada resteranno ignote. Ma ci sono state altre mani che l’hanno trovato e cuori pronti a mettersi in gioco per quell’esserino. Sembrava un rifiuto, divorato dai parassiti, incapace di reggersi in piedi.

La storia di Ronnie, che oggi sta meglio e che cerca una famiglia, è per onorare la giornata mondiale del cane, che si è celebrata ieri. Una storia di abbandoni, che purtroppo marcano ancora il territorio (e speriamo le coscienze), di un’umanità che ha smarrito qualsiasi qualità. Ronnie, il piccolo meticcio anziano, ipovedente e con i muscoli sfiniti, è tuttavia anche l’emblema che la speranza è l’ultima a morire, quando incontri le persone giuste. Anche lui avrà la sua chance .

Adesso si trova a Crema, all’Anicura Animal Hospice Cvc. E’ qui che nelle ultime settimane gli sono state somministrate energiche cure, che gli hanno tolto l’estremo disagio dell’azione dei parassiti, un prurito che prima lo massacrava. A poco a poco, giorno dopo giorno, il cagnolino ha ritrovato il gusto di mangiare o di fare un bagnetto. Soffre di artrosi e atrofia muscolare e per questo motivo preferisce stare a riposare nella sua cuccia invece che scorrazzare, vede poco, sente male, ma per chi se ne sta prendendo cura non s’è mai visto un cagnetto più in gamba e buono di Ronnie.

Ora, pesa circa sette chili. Una grossa conquista, a confronto delle condizioni in cui era stato trovato un mese fa lungo la via Emilia. E’ anziano, anche se un’età precisa non gli è stata attribuita. Ha avuto il coraggio di non lasciarsi andare su quella strada, ha atteso moribondo fino a che arrivassero le mani buone. Per quel che gli resta da vivere ha bisogno solo dell’essenziale, dicono dalla clinica. E l’essenziale per Ronnie sono un cuscino su cui riposare tutto il giorno, una ciotola di pappa, acqua pulita da bere. E soprattutto, essenziale, è l’affetto. Ronnie non abbaia, si muove poco. E’ buonissimo con tutti, restando fiducioso nelle persone nonostante quanto gli è toccato in sorte. Questo, di trovare una famiglia per Ronnie, è un appello del cuore.

Per info su Ronnie l’indicazione dei responsabili del Canile di Piacenza è di scrivere su Whatsapp al numero 327.0016180.