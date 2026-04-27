Rotonda di via Boselli, c'è la soluzione per salvare ciclabile e tigli: lavori in estate
Dopo le polemiche rivisto il progetto per l'intervento da eseguire all’incrocio con via Damiani e viale Martiri della Resistenza: l'obiettivo è salvaguardare e garantire gli alberi e migliorare viabilità e spazi ciclopedonali
Gustavo Roccella
|20 minuti fa
La rotatoria tra via Boselli, via Damiani e viale Martiri della Resistenza
Partiranno in estate i lavori per la sistemazione definitiva della rotatoria tra via Boselli, via Damiani e viale Martiri della Resistenza. Dopo quasi due anni di sperimentazione con lo spegnimento del semaforo, il Comune ha programmato l’intervento da 600mila euro, rinviato rispetto all’autunno scorso.
Il ritardo è legato alle polemiche sul possibile taglio di dieci tigli e alla ricerca di una soluzione alternativa che salvaguardasse gli alberi e garantisse anche spazi per pedoni e biciclette. Le verifiche hanno portato a una revisione del progetto, con una nuova configurazione della rotatoria per ampliare gli spazi laterali.
La variante esecutiva è in fase di definizione e i lavori partiranno dopo la chiusura delle scuole, con conclusione prevista entro l’estate.
Secondo il Comune, la rotatoria ridurrà code e inquinamento, migliorando la viabilità e creando anche nuove aree verdi nell’intersezione.