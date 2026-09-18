Round Table, 1.700 giovani imprenditori da tutto il mondo a Piacenza

di BENEDETTA DEL RE

Una città multicolore e una babele di linguaggi. Così si è presentato ieri mattina il centro storico di Piacenza dove è entrata nel vivo l'assemblea internazionale della Round Table e del Lady Circle che si sono tenute a palazzo Gotico e al teatro Municipale.

Si tratta di due associazioni che riuniscono uomini e donne, giovani imprenditori e imprenditrici nella fascia di età 30-40 anni provenienti da 60 Paesi del mondo: da Trinidad e Tobago agli Stati Uniti. Saranno a Piacenza, scelta come capitale per il meeting 2026, sino a domenica. I 1.700 partecipanti alle assemblee eleggeranno i nuovi presidenti nazionali delle due associazioni e avranno soprattutto la possibilità di confrontarsi e di conoscersi. Ma anche di scoprire Piacenza e di farsi scoprire. Con la parata dei Paesi lungo le vie del centro storico indossando i costumi tipici dei luoghi di provenienza e, questa sera, con la cena a Piacenza Expo a base di piatti tipici.

Per l'occasione è stato deciso che il service di beneficienza sarà dedicato a Progetto Vita. I fondi raccolti saranno destinati all'implementazione dei defibrillatori sul territorio.