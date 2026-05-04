Roveleto Landi: scontro auto-bici. Serie le condizioni del ciclista

Dopo lo scontro con un'auto, è stato sbalzato dalla bicicletta e ha sfondato con la testa il finestrino del mezzo. Sono gravi le condizioni di un ciclista 30enne che nel primo pomeriggio di ieri è rimasto ferito sulla Provinciale 28 a Rivergaro, nei pressi di Roveleto Landi: a causa delle ferite, è stato richiesto in primo luogo l'intervento dell'elisoccorso. L'incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno, nei pressi dell'incrocio tra la Sp28 e la strada comunale per Niviano. Da quanto si è potuto ricostruire, il 30enne era in sella ad una bicicletta da corsa quando - per motivi in via di accertamento - è finito violentemente contro una Fiat Panda di passaggio.

L'impatto è stato violentissimo, tanto che il giovane ciclista - dopo essere stato sbalzato dalla sella, è finito con la testa contro il vetro dell'auto, sfondandolo: proprio lì, si trovava una donna, seduta al posto del passeggero. Se le persone a bordo della Panda sono rimaste illese, ben diversa è stata la situazione del ciclista. Dopo lo scontro, l'uomo ha perso conoscenza a causa del profondo trauma cranico, nonostante indossasse il caschetto. Subito sono scattati i soccorsi, grazie alla centrale unica del soccorso 118 che, vista la dinamica e le condizioni del 30enne, ha immediatamente inviato sul posto l'elisoccorso da Parma, che è poi atterrato dopo pochi minuti proprio al centro della carreggiata della strada comunale, momentaneamente interrotta al traffico.

Sul posto, contemporaneamente, si è precipitata da Rivergaro un'ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure. Il malcapitato ciclista è stato subito stabilizzato sul posto e, fortunatamente, le sue condizioni sono apparse meno drammatiche di quanto non ipotizzato nei primi frangenti. Di conseguenza, in accordo coi medici del 118, si è scelto di trasportare il 30enne direttamente al pronto soccorso di Piacenza in ambulanza. Le sue condizioni restano comunque serie, a causa del trauma cranico riportato e di altre contusioni più o meno serie riportate sul resto del corpo.

La buona notizia è che si trova fuori pericolo e non si teme più per la sua vita. Sul luogo dello scontro, ieri, sono intervenuti anche i carabinieri per verificare l'esatta dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità.