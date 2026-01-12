Rubano anelli, collane e orecchini in un negozio, denunciate due ragazzine

Due ragazzine sono state sorprese a rubare bigiotteria di scarso valore – anelli, collane e orecchini – da un negozio del centro cittadino, nascondendo la merce nelle borse. Un addetto alla sorveglianza ha notato il taccheggio e ha chiamato la polizia. Una pattuglia ha recuperato la refurtiva, che è stata restituita ai titolari dell’esercizio, che hanno presentato denuncia per furto. Le due minorenni sono state accompagnate in questura, identificate e denunciate alla procura dei minori di Bologna. Successivamente i genitori sono stati avvisati e le hanno riportate a casa.