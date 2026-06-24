Rubano la bici appena acquistata, la ritrova con il gps: decisivo l’intervento della polizia

Gli rubano la bicicletta nuova, ma riesce a ritrovarla grazie a un localizzatore satellitare e all’intervento della polizia. È accaduto nei giorni scorsi a Piacenza.

Vittima del furto un giovane piacentino che, accortosi della scomparsa del mezzo del valore di alcune centinaia di euro, ha immediatamente chiamato il 112. Gli agenti delle Volanti hanno così avviato le ricerche sfruttando il segnale del gps installato sulla bicicletta.

Nel giro di poco tempo il mezzo a due ruote è stato individuato in un parcheggio della zona di via Cremona. Quando il proprietario è arrivato sul posto, però, ha scoperto che il ladro aveva assicurato la bici con una robusta catena.

Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato una grossa cesoia per spezzare il lucchetto. Al termine dell’operazione la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.