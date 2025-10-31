Rubati cuscini dal dehor di un locale del Corso

Ladro di cuscini in azione l’altra notte in un bar nella zona di Corso Vittorio Emanuele. I filmati di una videocamera hanno ripreso un individuo con un grosso zaino sulle spalle e un berretto sul capo, che entra nel dehor del bar e prende un cuscino per appoggiarlo accanto alla ruota di una bicicletta. Subito dopo, l’intruso rientra nel dehor e porta via un altro cuscino, per poi tornare di nuovo. Al terzo ritorno si dirige verso la parte più lontana, prelevando altri due o tre cuscini per poi uscire e allontanarsi indisturbato. « Non credo possa ricavarci molto da quei cuscini» ha detto un commerciante della zona. « È più facile che li abbia utilizzati come giaciglio per la notte. Diverse volte, al mattino, i baristi si sono trovati degli individui che dormivano all’interno dei loro dehor, prima ancora di aprire i battenti. Può darsi che il ladro dell’altra notte si sia impossessato dei cuscini per cercare un posto dove sistemarsi e prepararsi un giaciglio per la notte».