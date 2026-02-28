Liberta - Site logo
Piacenza

San Sisto riapre ai fedeli: nuovo tetto, volte che ritrovano colore

Interventi anti-sismici e puliture. Un’opera da 2,8 milioni di euro. Il 29 marzo, domenica delle Palme, la celebrazione

Patrizia Soffientini
|3 ore fa
San Sisto riapre ai fedeli: nuovo tetto, volte che ritrovano colore
1 MIN DI LETTURA
Cantiere finito. Evviva. San Sisto riapre ai piacentini. Ancor più bella internamente dopo una pulizia delle volte, e più salda in caso di scosse sismiche, grazie al nuovo tetto alleggerito nella struttura, proprio come è successo per la Cattedrale. La rinascita è una festa per i fedeli e per la città tutta che ama i suoi monumenti.
Da agosto scorso la basilica è stata chiusa per il cantiere Pnrr che l’ha occupata anche all’interno, ragioni di sicurezza hanno imposto questa scelta. Oggi la chiesa è libera e meravigliosa come sempre. E va detto che il Pnrr sui nostri edifici religiosi è stato una manna, i lavori ci restituiscono un patrimonio inestimabile messo in sicurezza. 
Leggi tutto
