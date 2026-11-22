Meno ricoveri, meno dimissioni e un’attività chirurgica che, secondo i dati contestati, avrebbe subito una contrazione pesante. Ma anche una sanità che cambia, con più interventi in day surgery, prestazioni ambulatoriali e servizi territoriali. È scontro sulla fotografia dell’ospedale di Piacenza e, più in generale, sull’organizzazione della rete sanitaria provinciale. Da una parte il capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali, che parla di un progressivo indebolimento dell’offerta pubblica. Dall’altra l’Ausl, che invita a non fermarsi al numero dei ricoveri e rivendica una maggiore appropriatezza delle cure.

L’accusa: «Il pubblico arretra»

«L’Ospedale di Piacenza ha perso una quota rilevantissima della propria attività chirurgica e dei propri ricoveri. La riduzione della capacità di rispondere ai bisogni sanitari dei piacentini non può più essere negata», afferma Vignali, sulla base dei dati ricevuti dall’assessorato regionale alla Salute.

Tra il 2019 e il 2025, secondo il consigliere, le dimissioni complessive del presidio pubblico sono passate da 26.080 a 21.730, con una flessione del 16,7%. Ma a preoccupare maggiormente sono le principali specialità chirurgiche, che registrerebbero mediamente un calo del 43,6%.

La chirurgia generale avrebbe perso il 61,1% delle dimissioni, passando da 2.892 a 1.125. Per la chirurgia vascolare la contrazione sarebbe del 63,5%, da 348 a 127 ricoveri. In calo anche gastroenterologia (-40,2%), ortopedia e traumatologia (-36,9%), ostetricia e ginecologia (-34,2%) e urologia (-25,4%).

«Le cure non si misurano con i ricoveri»

L’Ausl respinge una lettura che considera parziale e invita a valutare l’evoluzione dell’organizzazione sanitaria. «Meno ricoveri non significa meno cure», è la posizione dell’azienda, secondo cui la riduzione dell’ospedalizzazione può rappresentare un risultato positivo quando deriva da una maggiore appropriatezza.

L’obiettivo, spiega l’Ausl, non è ricoverare più persone, ma garantire a ciascun paziente l’assistenza più adeguata, nel contesto più appropriato. Molte prestazioni che in passato richiedevano un ricovero vengono oggi effettuate in regime ambulatoriale o di day surgery. Parallelamente si sono rafforzati i servizi territoriali e l’assistenza domiciliare integrata.