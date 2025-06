Sarà bollino rosso fino all’inizio di luglio. E ieri a Niviano minima da record a 24°C

Partiamo da un dato che segna un record. Nella mattinata di ieri la stazione di Meteo Niviano ha registrato la minima di 24.2 gradi, mai registrati prima finora in questo mese.

L’onda calda investe Piacenza e tutta l’Italia: il risultato? Sei città in bollino rosso, dodici in arancione e nove in giallo. Questa la situazione delle 27 località monitorate dal ministero della Salute grazie all’anticiclone africano Pluto che sta per investire la penisola e resterà con noi per almeno una decina di giorni facendo sfiorare e in alcune zone superare i 40 gradi.

Gli effetti si sperimentano anche in questi giorni: l’altro pomeriggio il termometro segnava 34 gradi: quelli percepiti erano 40. E a quanto pare la situazione non sembra migliorare: per i mesi di luglio e agosto infatti gli esperti prevedono un aumento delle temperature superiore ai due gradi rispetto alla media mensile su tutta la penisola. Anche per questo il ministero della Salute ha attivato il numero telefonico gratuito 1500, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, per fornire informazioni sui servizi sociosanitari disponibili sul territorio e su come proteggersi dalle ondate di calore.

A Piacenza, come in altre zone della pianura, l’ondata di calore è affiancata anche da un alto tasso di umidità e dall’assenza di ventilazione: il caldo si farà sentire soprattutto nel fine settimana, ma le temperature resteranno alte fino all’inizio di luglio.