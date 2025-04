Sbranato dai lupi il pony Pippo che "curava" i bimbi

Un pony, Pippo, è stato sbranato e tre caprette nane tibetane sono state uccise e portate via da un branco di lupi. L'attacco è stato compiuto in località Colombarola, sulle colline di Rezzanello, nel comune di Gazzola all'alba di sabato, 19 aprile. In questa stessa circostanza altri tre cavallini sono rimasti gravemente feriti.

Le tre caprette assalite dai lupi di cui non è rimasta traccia

«Non è più vita, la sera ci dobbiamo barricare in casa per proteggerci. Qui vengono anche dei bambini. Abbiamo paura», racconta la proprietaria, Patrizia Ricordi. Un ulteriore motivo di dolore, per lei, è dovuto al fatto che sua nipote di quindici anni faceva ippoterapia proprio con il pony Pippo, addestrato a questo scopo.

L'impronta lasciata sul terreno da uno dei lupi che hanno assalito pony e caprette