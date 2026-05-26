Scarcerato dopo otto anni ed espulso: irregolare accompagnato al Centro per il rimpatrio





Scarcerato dopo 8 anni di detenzione e immediatamente accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio. Così è stato disposto per un cittadino marocchino presente irregolarmente sul territorio nazionale che aveva appena finito di scontare una condanna complessiva a otto anni di reclusione per numerosi reati commessi nel corso degli anni. Tra questi figurano rapina, lesioni personali, spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.



L’operazione è stata eseguita nella giornata di ieri, lunedì 25 maggio, dalla Polizia di Stato di Piacenza, che ha preso in consegna l’uomo all’uscita dell’istituto penitenziario al termine della pena detentiva e lo ha accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, in vista del successivo rimpatrio nel suo paese d’origine.

Dopo gli accertamenti di rito, è stato disposto l’accompagnamento presso il Cpr lucano, struttura destinata al trattenimento dei cittadini stranieri irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione. L’uomo sarà ora avviato alle procedure per il rimpatrio verso il Marocco.