Schianto auto-moto vicino al ponte del Po della Ss 412: due feriti e traffico in tilt tra Pievetta e Pieve Porto Morone

Ripercussioni anche sul versante piacentino per l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la Statale 412 della Val Tidone, a circa 500 metri dal ponte sul Po che collega Pieve Porto Morone (Pavia) a Pievetta di Castel San Giovanni.

Lo schianto si è verificato alle 15.34 in territorio pavese, in corrispondenza dell'incrocio con via Guglielmo Marconi, una delle strade di accesso al centro abitato di Pieve Porto Morone. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'auto e una motocicletta.

Nell'impatto sono rimasti feriti un uomo di 61 anni e una donna di 67. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce di Santa Cristina e una della Croce di Chignolo Po, affiancate da due automediche. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Stradella e i vigili del fuoco di Pavia.

Fortunatamente le condizioni dei due feriti non destano particolare preoccupazione e non risultano gravi.

L'incidente ha però provocato pesanti rallentamenti alla circolazione lungo l'asse che collega il Pavese con il Piacentino in prossimità del ponte, con inevitabili disagi anche per gli automobilisti diretti verso Castel San Giovanni e per chi, dalla Val Tidone, era in viaggio verso la provincia di Pavia.