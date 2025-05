Schianto in galleria lungo la Statale 45, l'Alta Valtrebbia rimane isolata per ore

Uno scontro violentissimo, una Panda con la parte anteriore praticamente distrutta e una moto a terra, che ha preso fuoco. Balzato di parecchi metri il conducente, sull’asfalto.

Mercoledì 30 aprile, verso le 17 nella galleria di Barberino, lungo la Statale 45, in tanti sono rimasti a lungo con il fiato sospeso, temendo l’epilogo peggiore: ma il centauro, per fortuna, è stata trasportato per le cure all’ospedale di Parma in eliambulanza, partita in volo da Milano. Secondo quanto appreso, non si troverebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato alcune fratture e lesioni.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio, i mezzi del 118 dall’ospedale di Bobbio e della Croce Rossa di Marsaglia, i carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Con la galleria “strozzata” dall’incidente la Statale 45 è stata praticamente spezzata e l’Alta Valtrebbia è rifinita isolata per parecchie ore, come succede ogni volta che si verifica un incidente in galleria, dopo il crollo del ponte nell’alluvione del 2015 lungo l’unica strada alternativa.