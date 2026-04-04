Schianto sulla Statale 45 a Confiente: grave motociclista di 61 anni, portato in elicottero a Parma

Con l'arrivo della primavera ecco iniziare subito - nel peggiore dei modi - la stagione delle motociclette in Valtrebbia: nel pomeriggio di sabato 4 aprile un sessantunenne è rimasto ferito a poche curve da Marsaglia, nel comune di Cortebrugnatella, dopo lo scontro con un'auto.

Ed è dovuto intervenire l'elisoccorso. L'incidente - il primo di stagione - si è verificato poco dopo le 14 di ieri sulla Statale 45, all'altezza del centro abitato di Confiente. Il 61enne, residente nel Milanese, stava percorrendo la Statale quando, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro una vettura che proveniva dalla corsia opposta.

L'uomo, rimasto sull'asfalto e incapace di rialzarsi, è stato soccorso in primis dall'auto infermieristica del 118 di Bobbio e dall'ambulanza della Croce Rossa di Ottone. Quindi, il centauro è stato recuperato dall'elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano, che lo ha condotto all'ospedale Maggiore di Parma: a causa dei traumi riportati, i medici hanno stabilito per lui 40 giorni di prognosi ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Ottone-Marsaglia.