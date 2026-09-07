Furgone abbatte il semaforo di Niviano dopo lo schianto con un'auto: seriamente ferito un 39enne

Incidente questa mattina, lunedì 7 settembre, poco dopo le 7 lungo la Statale 45 a Niviano. Nello schianto sono rimasti coinvolti una Peugeot e un furgone di una ditta di giardinaggio, con quest’ultimo che, in seguito all’urto, ha centrato e abbattuto il semaforo a lato della carreggiata, che si trova all'incrocio con la Sp 35 per Grazzano Visconti.

Secondo le prime informazioni, la Peugeot avrebbe urtato il furgone, proveniente da Rivergaro, che sarebbe stato poi sbalzato contro l’impianto semaforico. L’urto è stato particolarmente violento: il palo è rimasto pesantemente deformato e il semaforo non è più utilizzabile, l'auto distrutta nella parte anteriore mentre sulla strada e nelle immediate vicinanze sono rimasti sparsi numerosi detriti.

Un uomo di 39 anni, alla guida della Peugeot, è stato soccorso e trasportato in ambulanza a Piacenza per gli accertamenti e le cure del caso.

Data l'ora di punta si sono formati lunghi rallentamenti.

Sul posto polizia locale, carabinieri, Anas e vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni.

Nel frattempo sono iniziate le operazioni per mettere in sicurezza l’area, mentre il Comune si è già attivato per ripristinare quanto prima l’impianto. A rivolgere un appello agli automobilisti è il sindaco Gatti: «Invito tutti a prestare la massima attenzione e a moderare la velocità, soprattutto nell’avvicinarsi all’incrocio».

Il primo cittadino conferma inoltre che si sta già lavorando per ripristinare il semaforo nel più breve tempo possibile e rinnova l’invito alla prudenza: «Grazie per la collaborazione e, soprattutto, prestate attenzione».