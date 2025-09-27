Schianto sulla via Emilia davanti al centro Belpò, due feriti e disagi per il traffico

Due persone ferite e disagi per il traffico lungo via Emilia in territorio di San Rocco al Porto: questo il bilancio di un incidente all'altezza del centro commerciale Belpò a San Rocco al Porto. Lo schianto è avvenuto attorno alle 19 tra una Toyota Yaris e una Punto in prossimità del centro commerciale Belpò.

Ad avere la peggio è stata una 70enne che era alla guida della Toyota, trasportata all'ospedale di Cremona con un'eliambulanza arrivata da Brescia. L'uomo che era al volante della Punto, un 48enne, è stato invece portato all'ospedale di Piacenza con un'ambulanza della Croce Rossa di Codogno. Entrambi, secondo i primi accertamenti sanitari, non risultano in pericolo di vita.

Il traffico in arrivo da Lodi e diretto verso Piacenza durante i rilievi è stato deviato all'interno del centro commerciale e incanalato in direzione del ponte di Po su un percorso alternativo. Si sono creati rallentamenti. Sul posto anche un'automedica e i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo. Per effettuare i rilievi e regolare la viabilità sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Codogno e la Polstrada di Lodi.