Schianto suv-scooter in via Radini, un ferito grave al pronto soccorso

Un ferito grave, ma fortunatamente non in pericolo di vita, al pronto soccorso. E' questo il bilancio del tremendo schianto verificatosi poco dopo le 19 in via Radini Tedeschi. Un grosso scooter e un suv sono entrati in collisione, provocando così la caduta del centauro sull'asfalto. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo alla guida del motoveicolo avrebbe cercato di evitare lo scontro con un altro mezzo in manovra, per poi concludere la corsa contro il suv. Un impatto particolarmente violento, con l'uomo condotto in codice rosso all'ospedale di Piacenza. Sul posto, per gli accertamenti del caso, gli agenti della polizia locale.