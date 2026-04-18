Schianto tra due auto sulla via Emilia a Fontana Fredda, un ferito
L'incidente pochi minuti prima delle 23. Persona estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Sul posto anche mezzi del 118 e carabinieri
Redazione Online
|1 ora fa
Violento schianto tra due auto in tarda serata sulla via Emilia a Fontana Fredda di Cadeo. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 23 di sabato 18 aprile. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo una persona ferita, che ha ricevuto i primi soccorsi sul posto da personale del 118 ed è stata poi trasportata in ospedale a Piacenza. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge.