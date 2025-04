Sciopero ad Amazon, per i sindacati adesioni al 70%

I lavoratori di Amazon sono di nuovo scesi davanti ai cancelli e hanno risposto all'invito di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a scioperare. Il motivo è a detta dei lavoratori in sciopero, "la mancata applicazione degli aumenti contrattuali, che avrebbero dovuto scattare da gennaio e che invece sono stati in parte assorbiti dai superminimi".. Dietro alla questione meramente economica si nascondono numerose contestazioni che i lavoratori fanno al colosso americano in ordine alla sicurezza sul posto di lavoro e al mancato riconoscimento del ruolo del sindacato.

Tutte contestazioni che il colosso dell'e-commerce, tra i primi a sbarcare nel sito logistico di Castelsangiovanni, respinge al mittente. "I dipendenti di Castelsangiovanni beneficiano di retribuzioni superiori rispetto al resto della rete" fa sapere l'azienda che assicura di avere tra le sue priorità sia la sicurezza dei dipendenti come anche il rapporto con i sindacati.

Per i sindacati ha aderito allo sciopero circa il 70% dei lavoratori sindacalizzati dello stabilimento castellano.