Sclerosi multipla, tornano le ortensie della solidarietà per la ricerca

Tornano nelle piazze piacentine le gardenie e le ortensie della solidarietà per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla. Dal 6 all’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’iniziativa promossa dall’Associazione italiana sclerosi multipla riporterà volontari e banchetti nel Piacentino con la campagna “Gardensia”, storica raccolta fondi a favore della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alle persone colpite dalla malattia.

Il primo appuntamento è oggi, venerdì 6 marzo, a Lugagnano. Domani, sabato 7 marzo, i volontari saranno presenti a Piacenza in via XX Settembre, in zona Facsal e alla Besurica (solo al mattino), oltreché all’Esselunga in via Conciliazione e all’Esselunga in via Manfredi per l’intera giornata. Punti solidali anche al centro commerciale Cappuccini di Fiorenzuola, alla Coop di Castelsangiovanni, al Gigante di San Nicolò e a Caorso, davanti alla chiesa nel pomeriggio.

Domenica 8 marzo, invece, i banchetti torneranno a Piacenza – Esselunga di via Conciliazione e via Manfredi, Facsal e parrocchia Corpus Domini – e in diversi comuni della provincia: Ponte dell’Olio, Pontenure, Roveleto di Cadeo, Carpaneto, Cortemaggiore, Castelsangiovanni, Borgonovo e Agazzano.