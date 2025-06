Scontro auto-moto a Caorso, non ce l'ha fatta il motociclista: muore a 52 anni

Non ce l’ha fatta Fabrizio Pogliacomi, il motociclista 52enne di Stagno Lombardo dopo lo schianto della sua moto a Caorso. E’ morto ieri sera all’Ospedale di Parma dove è stato ricoverato in rianimazione e in condizioni già disperate. Pogliacomi, padre di una bimba, risiedeva a Cremona e lavorava a “Giochi di Luce”. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di ieri sulla Padana Inferiore , quando la sua moto Yamaha si è scontrata con una Toyota Hilux guidata da un 50enne di Piacenza. Pogliacomi è stato sbalzato ed è finito contro una fioriera, sbattendo violentemente la testa. Portato in elisoccorso a Parma è deceduto nelle ore successive.