Scontro auto-scooter a Roveleto di Cadeo: grave un 26enne

È al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente che questa mattina alle 6 ha coinvolto un'auto e uno scooter di grossa cilindrata a Roveleto di Cadeo, all'altezza dello stabilimento della Selta. Nello schianto è rimasto gravemente ferito il 26enne alla guida del motociclo, soccorso dall'eliambulanza e portato d'urgenza in volo all'ospedale di Brescia. Sul posto anche i mezzi del 118 e quelli dei vigili del fuoco.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire i soccorsi, con l'elicottero che è atterrato proprio a lato della carreggiata.