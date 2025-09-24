Liberta - Site logo
Scontro auto-scooter a Roveleto di Cadeo: grave un 26enne

Incidente stradale all'alba, sul posto l'eliambulanza che ha portato il ferito all'ospedale di Brescia

Redazione Online
|10 ore fa
Scontro auto-scooter a Roveleto di Cadeo: grave un 26enne
1 MIN DI LETTURA
È al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente che questa mattina alle 6 ha coinvolto un'auto e uno scooter di grossa cilindrata a Roveleto di Cadeo, all'altezza dello stabilimento della Selta. Nello schianto è rimasto gravemente ferito il 26enne alla guida del motociclo, soccorso dall'eliambulanza e portato d'urgenza in volo all'ospedale di Brescia. Sul posto anche i mezzi del 118 e quelli dei vigili del fuoco. 
Il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire i soccorsi, con l'elicottero che è atterrato proprio a lato della carreggiata.

