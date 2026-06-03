Auto esce di strada a Scottina di Cadeo e si ribalta: due feriti gravi

L'auto ha sbandato ed è uscita di strada, ribaltandosi. A bordo del veicolo c’erano due giovani, uno dei quali è risultato in condizioni molto gravi.

È accaduto nel tardo pomeriggio sulla strada del Riglio, in località Scottina di Cadeo. Il veicolo, con a bordo un ventiquattrenne e un ventunenne, stava percorrendo la strada che si trova tra l’Autostrada del Sole e la via Emilia, quando, per cause ancora da chiarire, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada ribaltandosi. Entrambi gli occupanti sono stati sbalzati dall’abitacolo, cadendo nel campo antistante la carreggiata.

Alcuni automobilisti di passaggio, vedendo la macchina ribaltata nel campo, hanno subito chiamato il numero di pronto intervento 112. L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto intorno alle 19.

Si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto sono arrivati con le ambulanze la Pubblica Assistenza di San Giorgio e la Croce Rossa di Cadeo, oltre all’automedica di Fidenza. I due feriti sono subito apparsi molto gravi ai primi soccorritori. Dopo le cure immediate, è stato infatti chiesto via radio alla centrale operativa di Parma l’intervento di due eliambulanze. Sono stati quindi attivati gli elicotteri da Pavullo e da Parma

Oltre ai sanitari del 118, le ambulanze della Pubblica Assistenza di San Giorgio e della Croce Rossa di Cadeo e ai vigili del fuoco, sono intervenute anche le eliambulanze da Pavullo e da Parma. I due giovani sono rimasti feriti gravemente, uno è stato portato nel reparto di rianimazione a Parma.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo, e una gazzella del Radiomobile di Fiorenzuola, il cui equipaggio dei carabinieri ha effettuato tutti i rilievi di legge relativi all’incidente stradale.