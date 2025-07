Scontro frontale nella notte: due giovani gravissimi

Sono gravissime le condizioni dei due giovani coinvolti nel terribile schianto frontale di questa notte lungo la tangenziale di Fiorenzuola. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate, andando praticamente distrutte, e i guidatori sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Lungo e delicato il lavoro dei soccorritori, che sono riusciti a liberarli e portarli all’ospedale di Parma, uno in elicottero, l’altro in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti la Pubblica assistenza di Fiorenzuola, quella di Cortemaggiore, l’auto infermieristica di Fiorenzuola più un mezzo del 118 da Fidenza, l’elisoccorso da Bologna, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per capire la dinamica. La viabilità è stata temporaneamente interrotta durante i soccorsi.