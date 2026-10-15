Scontro tra auto e scooter a Castel San Giovanni: ferito seriamente un 57enne

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 15 ottobre, a Castel San Giovanni. Un uomo di 57 anni è rimasto seriamente ferito nello scontro tra un'automobile e uno scooter avvenuto intorno alle 13.55 in corso Matteotti, nella zona di San Rocco, in prossimità dell'incrocio con via Bottarone e via Malvicino.

Ad avere la peggio è stato il 57enne che si trovava in sella allo scooter. In seguito all'impatto con la vettura, l'uomo ha riportato traumi che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto è giunta un'ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone e Val Luretta, il cui personale ha prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo al pronto soccorso.

Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

In corso Matteotti è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Castel San Giovanni, incaricata dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.