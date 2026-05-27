Scoprono i ladri in cortile e li inseguono

Si intrufolano nel cortile di una casa, ma vengono notati, rincorsi e fermati dai residenti. È accaduto lunedì sera a Cadeo, nella frazione di Roveleto, dove un uomo appena rientrato dal lavoro si è accorto del tentato furto sulla propria auto.

«Avevo lasciato l’auto in cortile con i finestrini aperti per il caldo. Durante la cena abbiamo visto passare un’ombra», racconta il residente. Poco dopo una vicina ha dato l’allarme telefonando per segnalare la presenza di una persona appena scesa dalla vettura.

È così scattato l’inseguimento lungo via Torricella. Padre e figlio hanno rincorso i due sospetti fino al ponte sul torrente Chiavenna, aiutati anche da alcuni conoscenti di passaggio. «Erano due persone alterate dall’alcol, probabilmente alla ricerca di monete o contanti. In auto non avevo nulla di valore e infatti non hanno portato via niente», spiega il proprietario.

I due, descritti come stranieri, sono poi riusciti ad allontanarsi. Secondo alcune voci non confermate, uno avrebbe potuto avere con sé un’arma da taglio.

Il giorno precedente, attraverso il controllo di vicinato, era già stata segnalata una persona sospetta in via Lombardia mentre cercava di aprire alcune auto in sosta. In entrambi i casi sono stati contattati i carabinieri.