Scuola Vittorino da Feltre, condanne per le due maestre accusate di maltrattamenti

Si è conclusa con due condanne la vicenda delle due maestre della scuola elementare Vittorino da Feltre, accusate nel 2017 di maltrattamenti in classe nei confronti di diversi bambini. Per Elena Fazio (difesa dagli avvocati Romina Cattivelli e Luigi Salice) il giudice Alessandro Rago ha ridotto a due anni e 4 mesi la condanna, rispetto alla richiesta di pena del pm Antonio Colonna di 3 anni e due mesi. Per Stefania Innamorato (difesa da Flavio Dalla Giovanna ed Enrico Maria Giarda) la pena si è ridotta invece a un anno e 4 mesi (con sospensione condizionale della pena) rispetto ai due anni e due mesi richiesti dal pm.

Nel caso di Fazio, per alcuni degli episodi contestati l'accusa di maltrattamenti è stata riqualificata in percosse ed abuso dei mezzi di correzione mentre per altri episodi è stata assolta; pure Innamorato, è stata assolta su alcuni episodi specifici e condannata per altri. Sono stati poi disposti risarcimenti per le quattro famiglie piacentine (tre rappresentate dall'avvocato Marco Guidotti e una dall'avvocato Claudio Borgoni) che le due maestre dovranno rifondere in maniera proporzionale alla condanna: nel complesso, le parti civili avevano richiesto un risarcimento di 380mila euro ma il giudice li ha quantificati per 98mila euro, rimettendo il risarcimento complessivo alla decisione del giudice civile.