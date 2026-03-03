Agazzano, a tre ragazze la borsa di studio Luigi Bertuzzi

Sono tre ex studentesse delle scuole medie di Agazzano le destinatarie della borsa di studio intitolata a Luigi Bertuzzi. Si tratta di Nausica Salvo, Giulia Poggi e Laura Magistrali. Le tre ex alunne hanno concluso la scorsa estate il secondo ciclo di studi, alle scuole medie, con ottimi risultati. Per questo sono state premiate con un riconoscimento che vuole essere un incentivo ad andare avanti ma anche un modo per la famiglia di Bertuzzi, scomparso otto anni fa, per ricordare il loro caro.