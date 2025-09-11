Agazzano, locali rinnovati per i 30 iscritti della “casa dei piccoli”

Lunedì 15 settembre per i circa 30 piccoli iscritti alla “casa dei piccoli”, scuola materna, di Agazzano il nuovo anno scolastico ricomincerà in locali rinnovati. Nessun intervento strutturale ne ha stravolto l’assetto originario. Tante mani di volontari, “amici” della scuola, personale che ha messo a disposizione il suo tempo anche fuori dall’orario di lavoro, professionisti che hanno messo a disposizione in via gratuita le proprie competenze e genitori che hanno aperto il portafogli, hanno però consentito un restyling leggero "necessario però – dice la preside del Comprensivo di Pianello Monica Massari – a ridare respiro a un edificio di pregio, ma che necessitava in parte di una riqualifica funzionale ed estetica".

Alle 11 di lunedì 15 settembre, primo giorno di scuola, è prevista una piccola cerimonia di inaugurazione dei nuovi spazi. "Credo – dice la preside Massari – si tratti di un piccolo esempio di come per trasformare una scuola non serva una gru, ma serve costruire alleanze". A dire grazie saranno prima di tutto i bambini e le bambine che potranno frequentare il nuovo anno i locali del tutto rinnovati.