Benessere, amicizie e sessualità: nuove generazioni a confronto

Sentirsi bene. In tutti i sensi. Nel corpo e nell’anima, con noi stessi e in mezzo agli altri. Ma i nostri figli che concetto hanno del benessere? Come vivono le relazioni (anche dal punto di vista della sessualità)? La domanda è stata posta ad una cinquantina di loro, in prevalenza studentesse dell’Istituto Romagnosi-Casali, classi 3ªA e 4ªB dell’indirizzo socio-sanitario, in una serie di confronti aperti (cinque, di due ore l’uno) dove le “intervistate” hanno avuto l’occasione di esprimersi e di fare domande a un gruppo di esperte di Fondazione La Ricerca, Avis e Croce Rossa su argomenti complessi e delicati come la sessualità, i comportamenti a rischio, e l’affettività.

Il sondaggio – che all’ascolto ha unito momenti di informazione e prevenzione – rientrava nel progetto “Cuore, Cervello e …: quando tutto è connesso” proposto con il triplice obiettivo di “promuovere nei giovani un’idea di benessere globale psicologico, fisico e relazionale, favorire atteggiamenti consapevoli verso la salute e i comportamenti a rischio, rafforzare la rete di riferimento scuola-territorio”. In collaborazione con le insegnanti Cristiana Donato e Daria Catalano, ogni quindici giorni le educatrici Chiara Gavardi ed Elisabetta Balordi (La Ricerca) e le operatrici Tea Ferrari di Avis e Cinzia Arcelloni per Croce Rossa Italiana, hanno avuto modo di entrare in classe e dialogare con studenti e studentesse mettendo al bando il più possibile paura del giudizio e tabù. Distribuiti i questionari (45 da inizio percorso), partivano i confronti.