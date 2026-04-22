Botte fra ragazze per motivi di cuore, intorno ridono e filmano
È proprio questo atteggiamento a suscitare indignazione, ma anche la reazione registrata fuori da scuola contribuisce a delineare un quadro più complesso
Marcello Pollastri
|4 ore fa
«Ordinaria amministrazione». È la risposta, accompagnata da sorrisi e sghignazzi, che alcuni studenti all’uscita da scuola danno a chi chiede conto della lite tra due ragazze avvenuta nei giorni scorsi in largo Bacciocchi davanti all’ingresso del Romagnosi. Guardano il video, riconoscono le protagoniste: «Ma sono cose che accadono tutti i giorni», aggiungono con leggerezza. Una reazione che colpisce quasi quanto le immagini dello scontro e che apre uno squarcio su una percezione preoccupante della violenza tra coetanei.
L’episodio, ripreso in video e diventato in breve virale, mostra due studentesse affrontarsi in modo acceso, tra urla, spintoni, calci, tirate di capelli e un telefono cellulare che a un certo punto vola. Le cause - si è poi appreso ascoltando alcuni altri studenti - sembrerebbero legate a motivi passionali, a un ragazzo conteso, ma restano decisamente sullo sfondo rispetto a ciò che più inquieta: intorno alle due ragazze si forma un capannello di altri giovani studenti che assistono senza intervenire. C’è chi osserva, chi incita e chi, smartphone alla mano, filma la scena.
È proprio questo atteggiamento a suscitare indignazione, ma anche la reazione registrata fuori da scuola contribuisce a delineare un quadro più complesso.
Gli articoli più letti della settimana
1.
"Statale 45, io sto con Erminia": protesta davanti alla casa della 93enne simbolo degli espropri
2.
Pilar e il ds Paratici, è amore all'ombra del Giglio
3.
«Cerco una casa accessibile, non ce la faccio più a portare mia figlia a spalla per tre piani»
4.
Scontro tra cinque tir in autostrada, lunghe code durante i soccorsi