Botte fra ragazze per motivi di cuore, intorno ridono e filmano

«Ordinaria amministrazione». È la risposta, accompagnata da sorrisi e sghignazzi, che alcuni studenti all’uscita da scuola danno a chi chiede conto della lite tra due ragazze avvenuta nei giorni scorsi in largo Bacciocchi davanti all’ingresso del Romagnosi. Guardano il video, riconoscono le protagoniste: «Ma sono cose che accadono tutti i giorni», aggiungono con leggerezza. Una reazione che colpisce quasi quanto le immagini dello scontro e che apre uno squarcio su una percezione preoccupante della violenza tra coetanei.

L’episodio, ripreso in video e diventato in breve virale, mostra due studentesse affrontarsi in modo acceso, tra urla, spintoni, calci, tirate di capelli e un telefono cellulare che a un certo punto vola. Le cause - si è poi appreso ascoltando alcuni altri studenti - sembrerebbero legate a motivi passionali, a un ragazzo conteso, ma restano decisamente sullo sfondo rispetto a ciò che più inquieta: intorno alle due ragazze si forma un capannello di altri giovani studenti che assistono senza intervenire. C’è chi osserva, chi incita e chi, smartphone alla mano, filma la scena.

È proprio questo atteggiamento a suscitare indignazione, ma anche la reazione registrata fuori da scuola contribuisce a delineare un quadro più complesso.