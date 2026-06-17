Castel San Giovanni, dai Lions 18 tablet per le scuole

I Lions di Castel San Giovanni hanno acquistato 18 tablet che sono stati donati alle scuole elementari. La somma necessaria è stata raccolta durante l'ultima edizione di Cioccolandia. I dispositivi non sono stati donati a caso ma su espressa richiesta delle scuole. Dei 18 tablet alcuni sono particolarmente adatti all’utilizzo da parte di bambini diversamente abili. Sono cioè progettati in modo da facilitare sia le maestre che i bambini nello svolgimento delle lezioni.