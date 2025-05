Cento anni di Romagnosi: oggi e domani il giornale The Mente lo racconta su Libertà

Oggi e domani all'interno di Libertà i lettori troveranno un numero molto speciale del The Mente, il giornale scolastico dell'istituto Romagnosi di Piacenza. La pubblicazione infatti è tutta dedicata al centenario dell'edificio di via Cavour 45, la sede dell'Istituto tecnico.

Un lavoro di ricerca e documentazione appassionato e precisissimo ha permesso alla redazione della testata scolastica e alcuni professori di ricostruire la storia dell'edificio, e della sua scuola, partendo dal 1912, l'anno in cui viene deliberata la costruzione. Nel novembre del 1924 gli studenti entrano per la prima volta in quella che ancora oggi è la loro scuola. Tra ampliamenti, cambi di destinazione, e tante scuole che negli anni si sono succedute nelle sue aule, quella dell'edificio è una storia interessante e piena di fascino.

Una ricerca che ha prodotto un giornalino di 16 pagine che verrà pubblicato in due parti: oggi all'interno del quotidiano troverete le prime 8, domani la parte finale.