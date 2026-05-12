Connection Day, 25 aziende a caccia di talenti al Polo Volta

Gli istituti tecnici del Polo superiore Volta di Borgonovo hanno ospitato 25 aziende durante il Talent Connection Day. Una giornata dedicata i ragazzi e ragazze che stanno per diplomarsi e che hanno potuto incontrare i rappresentanti di 25 aziende. Tutte hanno posizionato i loro stand negli spazi scolastici. Un modo per gli studenti di toccare con mano opportunità offerte da aziende che operano del campo dell’agroalimentare, della meccanica, della geotecnica e da aziende specializzate nella ricerca e nel collocamento del personale. Le 25 realtà che hanno risposto all’invito a partecipare al Talent Connection Day hanno portato materiale informativo e hanno risposto alla raffica di domande poste dai giovani e dalle giovani del Volta. Per contro le aziende ne hanno approfittato per incontrare chi un domani non troppo lontano potrà rappresentare una preziosa risorsa.