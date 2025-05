Docenti di ruolo e precari oltre al personale Ata della provincia di Piacenza, per bizze burocratiche (e non solo) da gennaio le buste paga risultano parecchio più leggere, con decurtazioni oscillanti tra gli 80 e i 200 o 300 euro. I sindacati - Flc Cgil e Cisl Scuola - denunciano una «situazione diventata insostenibile» per lavoratori che talvolta - tra i precari - non raggiungono i mille euro al mese. Si tratta del risultato del mancato aggiornamento del software di gestione dei cedolini paga di questo segmento di lavoratori che non stanno beneficiando del taglio del cuneo fiscale introdotto dal Governo. Leggi tutto qui