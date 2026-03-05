Erasmus+, accolti a Piacenza sei insegnanti portoghesi

Un ponte tra Piacenza e il Portogallo. La sala del Consiglio comunale di Piacenza ha ospitato l'incontro ufficiale tra l'Amministrazione cittadina e la delegazione di docenti portoghesi, ospiti del 4° Circolo didattico nell'ambito del progetto Erasmus+. Ad accogliere i sei insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, la vicepreside Daniela Silva e le docenti Mariangela Farinaceo e Cinzia Colombi: sono stati invece l'assessore alle Politiche educative Mario Dadati e l'assessore alle Politiche giovanili Francesco Brianzi a fare gli onori di casa in Comune, sottolineando il valore di un percorso di cooperazione e formazione transnazionale che vede le scuole piacentine protagoniste in Europa. L'iniziativa rappresenta il consolidamento di uno scambio professionale nato lo scorso anno, quando alcuni docenti del circolo piacentino avevano visitato gli istituti portoghesi. Durante la permanenza in città, la delegazione proveniente dal paesino di Cantanhede ha avuto modo di immergersi nella realtà educativa locale, osservando da vicino le pratiche didattiche e le innovazioni che caratterizzano il lavoro del Quarto Circolo.