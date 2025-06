Il Calimero, con Libertà oggi 8 pagine del giornale dell'Istituto Casali

Il Calimero, il giornale scolastico dell'Istituto Romagnosi Professionale, forse più conosciuto come Istituto Casali, oggi propone ai lettori di Libertà 8 pagine di contenuti, interessanti e coloratissimi.

La giovane redazione scolastica infatti torna sul nostro quotidiano con articoli, immagini e disegni che parlano della scuola, e dei tanti progetti portati avanti da professori e studenti.

Con uno sguardo del tutto personale, come ricordano i bellissimi sguardi che incorniciano ogni pagina, si racconta di tante gite d'istruzione e viaggi all'estero per una formazione internazionale degli studenti, competizioni alle quali hanno partecipato con ottimi (come alle Olimpiadi del Pronto Soccorso) risultati classi e studenti, progetti portati avanti dall'istituto come laboratori e periodi professionalizzanti.

Non mancano le esperienze più intense, come la visita al Vittoriale, all'Istituto Ciechi di Milano, o al nostro Collegio Alberoni. Spazio anche alle riflessioni più personali dei ragazzi, soprattutto in vista della prossima maturità.