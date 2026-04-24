Inaugurata alla scuola elementare Taverna, dedicata a “mamma Erasmus”

Inaugurata nella scuola elementare Taverna la nuova biblioteca “Bibloh”. Il progetto ha preso forma grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, attraverso un bando dedicato a iniziative capaci di valorizzare le idee autonome dei plessi. Un impegno sottolineato dal consigliere Luca Groppi, insieme al vicepresidente Mario Magnelli e al referente nazionale della rete “Bibloh” Angelo Bardini: «Abbiamo scelto di sostenere questo modello per costruire biblioteche scolastiche con un filo conduttore comune su tutto il territorio, perché una comunità cresce davvero solo quando procede unita».

La nuova biblioteca sarà intitolata a Sofia Corradi, pedagogista scomparsa nel 2025, conosciuta come “mamma Erasmus” per aver ideato il celebre programma di scambio europeo. Determinante il contributo di diversi soggetti: Fondazione, Comune, cooperativa Tiles per la pavimentazione e Caritas con la falegnameria sociale per i nuovi arredi. La cerimonia si è conclusa con i canti degli alunni e le note eseguite dalla sezione Taverna dell’orchestra “Cinque Quarti”.