Le opportunità del settore agroalimentare sotto il riflettore per il futuro degli studenti
Nell’aula magna del Raineri Marcora confronto tra professionisti ed esperti su nuove tecnologie e sostenibilità
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
I professionisti ed esperti del settore agroalimentare che hanno partecipato alla mattinata di orientamento al Raineri Marcora - © Libertà/Gabriele Faravelli
Quando cibo, tecnologia e competenze professionali vanno a braccetto. Oltre 150 studenti degli istituti Raineri-Marcora e Marconi hanno partecipato all’evento di promozione territoriale di Fondazione ITS Tech & Food Academy con il contributo della Camera di Commercio dell’Emilia, un’occasione per conoscere le competenze che fanno crescere il settore agroalimentare. Nell’aula magna del Raineri-Marcora i giovani si sono addentrati nell’evento “Future Skills – Le competenze che fanno crescere l’agroalimentare”.
Moderato dal direttore di Libertà Gian Luca Rocco e aperto dai saluti dell’assessore alle politiche giovanili Mario Dadati e dal dirigente scolastico Alberto Mariani, si sono alternati negli interventi Barbara Melegari, responsabile orientamento e progettazione ITS Tech&Food, i docenti ITS Sergio Gatti e Giovanni Turri che hanno presentato ai giovani due panel su transizione ecologica e digitale, Alessandro Molinari e Anna Muselli di Confindustria e infine Giovanni Mutti del Marconi e Marco Francolini del Raineri-Marcora per un contributo in qualità di insegnanti.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Allarme bomba in molte scuole di città e provincia: studenti fatti evacuare dagli edifici
2.
Malore fatale dopo la spesa, muore una donna di 49 anni
3.
Borghese all’assaggio di 4 Ristoranti: il gusto della Via Francigena
4.
Vannacci fa il pienone al Politeama: "Il centrodestra ha tradito, noi unico voto utile"