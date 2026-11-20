Quando cibo, tecnologia e competenze professionali vanno a braccetto. Oltre 150 studenti degli istituti Raineri-Marcora e Marconi hanno partecipato all’evento di promozione territoriale di Fondazione ITS Tech & Food Academy con il contributo della Camera di Commercio dell’Emilia, un’occasione per conoscere le competenze che fanno crescere il settore agroalimentare. Nell’aula magna del Raineri-Marcora i giovani si sono addentrati nell’evento “Future Skills – Le competenze che fanno crescere l’agroalimentare”.

Moderato dal direttore di Libertà Gian Luca Rocco e aperto dai saluti dell’assessore alle politiche giovanili Mario Dadati e dal dirigente scolastico Alberto Mariani, si sono alternati negli interventi Barbara Melegari, responsabile orientamento e progettazione ITS Tech&Food, i docenti ITS Sergio Gatti e Giovanni Turri che hanno presentato ai giovani due panel su transizione ecologica e digitale, Alessandro Molinari e Anna Muselli di Confindustria e infine Giovanni Mutti del Marconi e Marco Francolini del Raineri-Marcora per un contributo in qualità di insegnanti.