Linee guida antisismiche nelle scuole, siglato l'aggiornamento

Siglato nella sala consiliare del Municipio di Piacenza, dalla sindaca Katia Tarasconi, dalla presidente della Provincia Monica Patelli e dal direttore dell'Ufficio Scolastico Territoriale, Andrea Grossi, il documento che aggiorna le linee guida per la gestione dell'emergenza sismica negli istituti scolastici cittadini.

L'aggiornamento del febbraio 2026 verrà adottato dalla prossima settimana e contiene il cosiddetto allegato C che introduce alcune novità: consiglia di predisporre in ciascun plesso scolastico, in prossimità dell'ingresso principale o della postazione A controllo dei collaboratori scolastici, un armadietto contenente un kit necessario alla corretta compilazione delle Linee Guida (da portare fuori in caso di evacuazione e consegnare al referente del plesso scolastico), così composto: copia delle Linee Guida, planimetria di ciascun piano e penna, elenco degli studenti suddiviso per classi, documentazione fotografica della situazione pregressa all'evento (crepe, stati fessurativi, cedimenti), copia delle chiavi principali e dei locali chiusi (laboratori, archivi, aule speciali) e dei cancelli esterni, dispositivi di protezione individuale. Lunedì mattina l'istituto Cassinari sarà teatro di una simulazione di terremoto che coinvolgerà docenti e studenti per recepire le normative del nuovo documento.