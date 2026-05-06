Madonna della Bomba in carta, dono-capolavoro della Taverna

Sono giovanissimi e abili maestri della carta. Riproducono le fattezze di angoli della città arrotolando fogli di giornale e facendo strabuzzare gli occhi al pubblico delle loro opere per la precisione suggestiva che le accompagna. Accade alla scuola elementare Taverna di Piacenza (Terzo Circolo) diretta da Nicola Romeo Manno, dove - non da oggi - una solerte e creativa bidella, Silvia, ha insegnato la nobile arte della carta che modella città ai bambini. L’ultimo capolavoro - che si intreccia alla solidarietà - rappresenta l’istituto Madonna della Bomba sul Facsal, dove l’opera è stata recapitata in dono direttamente dai bambini.

Gli alunni della terza e della quarta della scuola elementare hanno realizzato un originale progetto di solidarietà dedicato agli ospiti della casa Madonna della Bomba guidati dalla collaboratrice scolastica Silvia Angileri.

Hanno prima studiato la struttura esterna osservandola sia in foto che dal vivo e l’hanno riprodotta su una scatola di cartone, in seguito hanno creato delle cannucce arrotolando fogli di giornale (Libertà) riciclati e le hanno applicate sulla sagoma per dare volume e colore all’edificio in miniatura. Ma il progetto non si è fermato qui.