Maturità 2026, online le commissioni d’esame

Sono disponibili da oggi, giovedì 4 giugno, le commissioni dell’esame di maturità 2026. La consultazione è possibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’indirizzo: https://matesami.pubblica.istruzione.it/

Quest’anno sono 527.607 gli studenti italiani coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio vede: licei 273.854; istituti tecnici 167.136; istituti professionali 86.617.

Le commissioni d’Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.