Maturità 2026, online le commissioni d’esame
La consultazione è possibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito
Redazione Online
|1 ora fa
Sono disponibili da oggi, giovedì 4 giugno, le commissioni dell’esame di maturità 2026. La consultazione è possibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, all’indirizzo: https://matesami.pubblica.istruzione.it/
Quest’anno sono 527.607 gli studenti italiani coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi.
La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio vede: licei 273.854; istituti tecnici 167.136; istituti professionali 86.617.
Le commissioni d’Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. La pubblicazione delle commissioni rappresenta un’altra tappa di avvicinamento alle prove di giugno. Si inizia giovedì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, Italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio, incentrato su quattro discipline, volto ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Maturità (https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2026/index.html) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.
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