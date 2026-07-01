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Media Calvino, «Ultimo Collegio con gli occhi lucidi»

La scuola e destinata in tre istituti comprensivi differenti. La professoressa Silvia Dallavalle affida a un post su Facebook la gratitudine e la commozione di «un’epoca che è finita»

Simona Segalini
Simona Segalini
|53 minuti fa
Scuola Calvino di via Boscarelli - © Mauro Del Papa
Scuola Calvino di via Boscarelli - © Mauro Del Papa
1 MIN DI LETTURA
L’ultimo Collegio docenti della scuola media Calvino - ex Don Milani in via Boscarelli e Genocchi in via Stradella - apre la strada alla diaspora. Studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo. L’avvento degli otto Istituti comprensivi dal primo settembre ne ha decretato il via. Si dividono i destini di una comunità scolastica che - racconta una delle decane delle sede di via Boscarelli - è stata in tutti questi anni fortemente coesa e impermeabile ai tentativi che si sono susseguiti di dividerla. Stavolta no, stavolta tocca. La professoressa Silvia Dallavalle insieme alle colleghe Maria Cristina Zarucchi e Paola Uber ha tenuto il saluto conclusivo.
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